HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
21.04.2020 11:12
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMiSYON BiLDiRiMi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 11.786,51 % 0,0058 % 0,001262 % 21,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839513
BIST
14:0997.945
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.000,84
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:096,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9791
En Düşük
6,9352
14:097,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:09375,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,66
|Açılış
|: 375,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.470.781
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.872.761
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.451.258
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.053.924
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|531.484
|% 9,92
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|QNBFL
|116,00
|17.539.126
|% -6,07
|
|ODAS
|1,66
|364.662.941
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|359.822.507
|% -1,67
|
|ASELS
|27,04
|343.779.778
|% -1,31
|
|THYAO
|10,48
|343.366.271
|% -1,50
|
|ISFIN
|3,35
|340.192.796
|% 1,21
|
|ODAS
|1,66
|364.662.941
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,35
|340.192.796
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,50
|198.720.353
|% 8,23
|
|ISYAT
|2,36
|141.492.019
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,21
|130.615.641
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5739
|8,6169
|% -0,32
|
|Frank
|7,1535
|7,1966
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-19,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-10,20
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-21,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|-4,13
|
Seans Raporu
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