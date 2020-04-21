HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|KNFRT
|10,24
|29.952.033
|% 9,99
|PETUN
|19,05
|109.211.983
|% 9,99
|BIZIM
|13,45
|79.925.781
|% 9,98
|ERSU
|4,08
|15.538.363
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-25,59
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,56
|Cumhuriyet
|2.406
|2.465
|-19,50
|Tam
|2.470
|2.529
|-31,40
|Yarım
|1.203
|1.234
|-9,70
|Çeyrek
|603
|617
|-4,90
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,74
|-0,60
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|-0,09
|B. Petrol
|20,97
|20,97
|-4,60
Seans Raporu
- 14:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, PGSUS
- 14:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SODA, SISE
- 14:53XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1088, 68 kaybederek (% -1.16 ) 92, 394
- 14:53 Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, COSMO, BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, DENGE, METAL, ARTI, SELGD
- 14:53 Tabandan işlem gören hisse senetleri : YKBNK, SAHOL, ASLAN, HDFGS