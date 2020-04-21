HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
21.04.2020 12:06
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMiSYON BiLDiRiMi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 2.375,02 % 0,0137 % 0,006456 % 47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839527
BIST
14:4197.909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.036,64
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:416,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:417,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5660
En Düşük
7,5188
14:41373,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 373,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|109.169.006
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|29.947.425
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.924.450
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.475.003
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.106.231
|% 3,73
|
|GARAN
|8,25
|381.138.328
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|365.327.630
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.457.202
|% -1,50
|
|ASELS
|27,04
|355.465.341
|% -1,31
|
|ODAS
|1,67
|393.106.231
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.327.630
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.341.693
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.729.073
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,33
|147.635.479
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-26,16
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.458
|-25,80
|
|Tam
|2.463
|2.522
|-37,90
|
|Yarım
|1.200
|1.231
|-12,90
|
|Çeyrek
|602
|616
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|14,67
|14,73
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,79
|20,79
|-4,78
|
Seans Raporu
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14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, PGSUS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1088, 68 kaybederek (% -1.16 ) 92, 394
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14:53
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : YKBNK, SAHOL, ASLAN, HDFGS