HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5860
|8,6290
|% 0,01
|Frank
|7,2848
|7,3287
|% 0,42
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,68
|Altın Gr.
|399
|399
|1,53
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|9,90
|Tam
|2.673
|2.685
|10,20
|Yarım
|1.297
|1.314
|5,00
|Çeyrek
|649
|658
|2,50
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,10
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
Seans Raporu
- 17:59AYEN Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 444 adet işlem
- 17:57LOGO Yüzde -5.96 oranında düşüşle 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 436 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -807, 69 kaybederek (% -0.60 ) 133, 928
- 17:56 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
- 17:56XU100 Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de