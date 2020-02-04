HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 16:18
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan ANIL 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kütük 15.04.2019 Devam-2019 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2019-1996 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Fuat Bora Doğanay 15.08.2016 Devam-2019 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2018-2016 KT Portföy Yönetimi .A.Ş. Pazarlama Müdürü Yardımcısı 2016-2014 Bizim Menkul Değerler 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Erkan SEVİNÇ 04.01.2020 Devam-2020 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Müdürü, 2020-2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Hazine İlişkileri Müdürü, 2019-2012 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yönetmeni 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816967
BIST
16:32121.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.329,98
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:325,9841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:326,6098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:32301,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,37
|Açılış
|: 301,07
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,90
|22.000.939
|% 19,48
|
|TEKTU
|1,58
|247.314.888
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|215.240.877
|% 15,44
|
|DITAS
|13,19
|33.505.196
|% 15,10
|
|DOKTA
|88,55
|31.668.641
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MRGYO
|1,53
|17.019.200
|% -3,77
|
|PKENT
|196,80
|408.110
|% -3,01
|
|THYAO
|14,32
|1.175.810.655
|% 3,47
|
|PETKM
|4,21
|686.650.841
|% 2,43
|
|HALKB
|7,39
|657.448.706
|% 7,41
|
|ASELS
|24,26
|587.597.778
|% 3,76
|
|SISE
|5,64
|484.297.122
|% 1,08
|
|TEKTU
|1,58
|247.314.888
|% 16,18
|
|PETKM
|4,21
|686.650.841
|% 2,43
|
|KRDMD
|2,90
|376.523.246
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,72
|215.240.877
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|231.362.673
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7630
|7,8020
|% 0,15
|
|Frank
|6,1503
|6,1874
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5893
|1,5973
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-10,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.986
|2.036
|-15,38
|
|Yarım
|960
|985
|-7,44
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,32
|
Seans Raporu
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