HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 15:32
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825423
BIST
15:46104.262
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -5.338,95
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
15:466,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:466,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0926
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:46329,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,14
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.774.561
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,08
|9.979.550
|% 7,98
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|AYCES
|8,49
|884.163
|% -14,93
|
|OYAYO
|6,61
|6.558.850
|% -14,93
|
|UTPYA
|4,34
|5.056.278
|% -13,72
|
|ARSAN
|4,31
|13.789.163
|% -13,45
|
|VAKKO
|5,22
|45.659.577
|% -13,43
|
|THYAO
|10,66
|678.340.416
|% -4,31
|
|ASELS
|28,24
|471.546.884
|% -5,36
|
|GARAN
|9,50
|252.464.104
|% -5,28
|
|TUPRS
|93,15
|199.394.333
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,30
|180.485.065
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|118.774.326
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|180.485.065
|% -5,35
|
|ODAS
|1,94
|136.665.835
|% -6,28
|
|THYAO
|10,66
|678.340.416
|% -4,31
|
|KARSN
|1,75
|113.252.198
|% -5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9885
|8,0286
|% 0,99
|
|Frank
|6,5584
|6,5979
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,42
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,94
|
|Çeyrek
|527
|538
|3,97
|
Seans Raporu
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