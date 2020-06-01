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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.06.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 15.03.2017 Tarih ve 1 Nolu Karar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848133


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,65% |  1.745,72
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.372 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 2.418.737 % 10,00  
EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4729 8,5154 % 0,91  
Frank 7,0522 7,0947 % -0,15  
Riyal 1,8084 1,8175 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 8,97  
Altın Gr. 380 380 0,99  
Cumhuriyet 2.462 2.503 29,30  
Tam 2.535 2.576 26,00  
Yarım 1.237 1.261 20,40  
Çeyrek 618 629 7,50  
Gümüş.Ons 18,23 18,26 0,38  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,07  
B. Petrol 38,24 38,24 0,40  
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