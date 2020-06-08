HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2020 16:04
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849880
BIST
16:08110.702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 679,71
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:086,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:087,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:08369,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,66
|Açılış
|: 369,39
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.582.949
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.849.974
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,45
|86.481.799
|% -9,21
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,20
|898.927
|% -4,54
|
|GARAN
|8,34
|1.000.591.049
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,75
|687.587.463
|% 6,71
|
|THYAO
|12,79
|562.860.734
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,68
|475.229.971
|% 5,44
|
|ASELS
|32,08
|450.201.092
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,75
|687.587.463
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,68
|475.229.971
|% 5,44
|
|GARAN
|8,34
|1.000.591.049
|% 0,60
|
|PETKM
|3,84
|393.162.123
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,36
|127.878.841
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5857
|8,6288
|% 0,48
|
|Frank
|7,0552
|7,0977
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|7,05
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.427
|-20,70
|
|Tam
|2.466
|2.494
|-25,10
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,20
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
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|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,46
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