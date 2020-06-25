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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.06.2020 14:56
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 16.06.2020 22 Hayır
Cumhur Gülensoy Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 25 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 20 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852849


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 460.953 % 10,00  
AYEN 4,85 257.729.090 % 9,98  
ORGE 6,34 101.878.337 % 9,88  
ISBIR 1.124,80 615.480 % 9,74  
GEREL 5,21 32.648.538 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4962 8,5388 % 0,13  
Frank 7,1941 7,2374 % -0,07  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 2,63  
Altın Gr. 389 389 0,66  
Cumhuriyet 2.520 2.540 3,60  
Tam 2.594 2.606 5,70  
Yarım 1.260 1.275 2,70  
Çeyrek 630 638 1,30  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,18  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,05  
B. Petrol 40,32 40,32 0,01  
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