HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2020 15:09
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 16.06.2020 22 Hayır
Cumhur Gülensoy Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 25 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 20 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852864
BIST
16:23114.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -254,24
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:236,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:237,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:23388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.951.855
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.045.704
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.976.002
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,12
|76.139.681
|% -7,73
|
|GUSGR
|4,36
|999.352.568
|% -7,23
|
|GARAN
|8,22
|856.704.703
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|776.511.409
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.522.616
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|707.494.565
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,49
|609.698.228
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,94
|331.601.931
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|707.494.565
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,90
|505.914.570
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|722.522.616
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4895
|8,5320
|% 0,05
|
|Frank
|7,1904
|7,2337
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,63
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,60
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,70
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|0,01
|