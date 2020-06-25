HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2020 15:16
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 16.06.2020 22 Hayır
Cumhur Gülensoy Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 28 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2)Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2)Türev Araçlar Lisansı Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 20 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2)Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2)Türev Araçlar Lisansı Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852873
BIST
16:32114.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -323,56
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:326,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:327,6932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:32388,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 388,75
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.051.566
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.499.207
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.887.289
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.030.406
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|78.206.969
|% -7,84
|
|GUSGR
|4,36
|1.026.250.481
|% -7,23
|
|GARAN
|8,21
|862.621.720
|% 0,24
|
|HALKB
|6,36
|796.411.516
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,05
|724.023.533
|% -2,87
|
|ODAS
|2,30
|719.519.424
|% 4,07
|
|CEMAS
|1,49
|611.036.049
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|334.575.601
|% 4,49
|
|ODAS
|2,30
|719.519.424
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,90
|507.412.323
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,36
|1.026.250.481
|% -7,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4856
|8,5281
|% 0,00
|
|Frank
|7,1931
|7,2365
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,04
|
Seans Raporu
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-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -240, 65 kaybederek (% -0.18 ) 132, 349
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16:43XU100
Endeks 114, 197 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 14, 517.00 milyon TL de
-
16:43GLBMD
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 766, 596 adet işlem
-
16:41GUSGR
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 847, 360 adet işlem
-
16:38XU100
Endeks 114, 225 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 14, 369.00 milyon TL de