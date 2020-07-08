HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 13:25
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS UZUN 80 10.06.2019 Tarih ve 82 Nolu karar
BIST 100 GETIRI 10 10.06.2019 Tarih ve 82 Nolu karar
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 10.06.2019 Tarih ve 82 Nolu karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856742
BIST
13:33119.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 310,96
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:336,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:337,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:33398,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,12
|Açılış
|: 398,09
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,23
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.951.941
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.116.142
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.059.201
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.865.452
|% 9,95
|
|AKSA
|8,19
|114.588.869
|% 9,93
|
|SNPAM
|9,63
|6.702.595
|% -9,92
|
|SONME
|8,59
|15.998.718
|% -7,14
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|70.117.317
|% -6,02
|
|OZGYO
|2,56
|54.296.065
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.002.709
|% 2,68
|
|SISE
|6,52
|1.151.625.307
|% 0,46
|
|PETKM
|4,39
|816.888.036
|% -0,68
|
|GARAN
|8,22
|799.826.014
|% -1,20
|
|TRKCM
|4,41
|723.322.628
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.002.709
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,91
|372.949.385
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|816.888.036
|% -0,68
|
|SISE
|6,52
|1.151.625.307
|% 0,46
|
|TRKCM
|4,41
|723.322.628
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5735
|8,6165
|% -0,06
|
|Frank
|7,2570
|7,3007
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,94
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.596
|11,80
|
|Tam
|2.652
|2.663
|12,10
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,90
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,07
|