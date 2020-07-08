HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS UZUN 80 10.06.2019 Tarih ve 82 Nolu kararBIST 100 GETIRI 10 10.06.2019 Tarih ve 82 Nolu kararBIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 10.06.2019 Tarih ve 82 Nolu kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856742BIST