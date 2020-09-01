HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 12:06
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 12,5 87,5
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray / İstanbul 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonhe@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Cumhur GÜLENSOY Fon Yönetimi Müdürü 0 212 310 37 00 cumhur.gulensoy@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Alev SAĞIROĞLU Fon Yönetimi Yönetmeni 0 212 310 37 00 alev.sagiroglu@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872476
BIST
14:531.075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:537,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,3710
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|Önceki Kapanış
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7,3765
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:53
|DOGUB
|4,73
|33.857.036
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.897.803
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.784.596
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,12
|11.873.694
|% -8,38
|
|FENER
|27,98
|473.951.883
|% 9,13
|
|GARAN
|6,76
|429.661.291
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,30
|422.192.211
|% 6,55
|
|KRDMD
|2,99
|344.190.863
|% -1,97
|
|ASELS
|16,42
|343.548.426
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,74
|276.254.374
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,99
|344.190.863
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|295.986.173
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|327.887.888
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,62
|193.816.262
|% -2,96
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3570
|7,3601
|% 0,19
|
|Euro
|8,8159
|8,8219
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8764
|9,9259
|% 0,87
|
|Frank
|8,0791
|8,1278
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% 0,07
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,70
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.182
|31,11
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|15,04
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
14:53
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