HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2018 12,5 87,52018 4 962018 6 942019 6 942020 4 96İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaTurgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray / İstanbul 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonhe@turkiyehayatemeklilik.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaCumhur GÜLENSOY Fon Yönetimi Müdürü 0 212 310 37 00 cumhur.gulensoy@turkiyehayatemeklilik.com.trAlev SAĞIROĞLU Fon Yönetimi Yönetmeni 0 212 310 37 00 alev.sagiroglu@turkiyehayatemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872493BIST