HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:25
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,00542
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,00441
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
180972,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,39
Brüt Getiri (%)
% 8,23
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
180972,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856955
BIST
15:37119.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 113,23
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:376,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:377,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:37398,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,17
|Açılış
|: 398,14
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|23.340.368
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.286.295
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.296
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.271.762
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.892.664
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|18.690.020
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|81.859.748
|% -5,88
|
|OZGYO
|2,55
|65.174.773
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.121.817.177
|% 2,23
|
|SISE
|6,46
|1.311.681.983
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|1.010.566.346
|% -1,44
|
|PETKM
|4,38
|928.523.607
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,30
|894.876.917
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.121.817.177
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|894.876.917
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,90
|414.119.570
|% 1,06
|
|PETKM
|4,38
|928.523.607
|% -0,90
|
|SISE
|6,46
|1.311.681.983
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5893
|8,6324
|% 0,13
|
|Frank
|7,2618
|7,3055
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|8,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,30
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|
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