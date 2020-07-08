HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:25
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,01134
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,01155
Varsa İade Tutarı (TL)
12329,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
28719,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,3
Brüt Getiri (%)
% 7,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
28719,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856957
BIST
15:20119.304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -35,13
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:206,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:207,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:20397,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,98
|Açılış
|: 397,95
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.256.278
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.156.101
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.263.902
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.665.166
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|18.509.107
|% -6,81
|
|FENER
|12,94
|81.439.209
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,09
|10.098.642
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,28
|2.097.161.387
|% 1,79
|
|SISE
|6,45
|1.294.227.417
|% -0,62
|
|GARAN
|8,19
|965.111.672
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|913.661.150
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,38
|779.535.015
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,28
|2.097.161.387
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,90
|402.228.924
|% 1,06
|
|PETKM
|4,37
|913.661.150
|% -1,13
|
|SISE
|6,45
|1.294.227.417
|% -0,62
|
|TRKCM
|4,38
|779.535.015
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5914
|8,6345
|% 0,15
|
|Frank
|7,2618
|7,3055
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,90
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,30
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|
Seans Raporu
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