HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,01134Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,01214Varsa İade Tutarı (TL)13893,51Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)7766,98Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,96Brüt Getiri (%)% 18,22Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)7766,98Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4AçıklamalarFON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856968BIST