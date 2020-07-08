HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:28
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,00542
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,00599
Varsa İade Tutarı (TL)
727501,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
274114,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,94
Brüt Getiri (%)
% 5,11
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
274114,69
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856987
BIST
15:22119.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 74,29
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:226,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 42,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 43,0800
|
6,8675
En Düşük
6,8525
15:227,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8900
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:224,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,05
|Açılış
|: 4,08
|
|Önceki Kapanış
|: 4,03
|
4,09
En Düşük
4,03
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.256.278
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.156.101
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.278.759
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.684.937
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|18.587.656
|% -6,81
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|81.460.511
|% -5,95
|
|DOGUB
|3,10
|10.144.862
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,29
|2.099.930.144
|% 2,23
|
|SISE
|6,45
|1.294.536.211
|% -0,62
|
|GARAN
|8,18
|968.420.514
|% -1,68
|
|PETKM
|4,36
|914.899.995
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,37
|779.668.483
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,29
|2.099.930.144
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,89
|405.236.099
|% 0,53
|
|PETKM
|4,36
|914.899.995
|% -1,36
|
|SISE
|6,45
|1.294.536.211
|% -0,62
|
|TRKCM
|4,37
|779.668.483
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5897
|8,6328
|% 0,13
|
|Frank
|7,2610
|7,3048
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,80
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,20
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
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