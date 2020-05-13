HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı inceleme sonucunda QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844683BIST