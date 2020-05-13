HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2020 12:47
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı inceleme sonucunda QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844683
BIST
13:02100.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 791,29
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
13:026,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
13:027,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
13:02382,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,91
|Açılış
|: 382,24
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.237.218
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|826.118
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|765.375
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|550.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|24.746
|% -10,00
|
|BMELK
|4,15
|670.904
|% -9,98
|
|GYHOL
|29,52
|61.950.283
|% -8,44
|
|COSMO
|3,08
|57.225
|% -5,81
|
|GEDIK
|19,64
|5.635.169
|% -5,39
|
|ASELS
|28,90
|1.325.364.586
|% 5,40
|
|ECILC
|5,89
|442.547.286
|% 8,67
|
|ISFIN
|3,93
|390.301.924
|% 5,36
|
|THYAO
|10,75
|375.772.025
|% 1,03
|
|GARAN
|7,99
|285.566.591
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,31
|143.179.319
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,93
|390.301.924
|% 5,36
|
|ODAS
|1,88
|170.058.053
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,21
|177.302.425
|% 1,38
|
|ECILC
|5,89
|442.547.286
|% 8,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5684
|8,6114
|% 0,19
|
|Frank
|7,1688
|7,2120
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,93
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.504
|-6,30
|
|Tam
|2.535
|2.569
|-6,50
|
|Yarım
|1.237
|1.256
|-3,20
|
|Çeyrek
|619
|628
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-0,36
|