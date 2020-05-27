HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2020 17:37
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846963
BIST
17:51105.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.989,79
|Açılış
|: 103.798
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|Önceki Kapanış
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17:516,7776
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,6969
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,3528
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En Yüksek
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|Açılış
|: 370,28
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|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.503.246
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|344.323.956
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.054.452
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.398
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.863.736
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.900.493
|% -9,96
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|ASELS
|30,06
|977.971.495
|% 2,66
|
|PGSUS
|59,10
|898.852.442
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,75
|851.476.404
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,43
|352.517.955
|% 5,15
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,87
|532.714.503
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|345.984.027
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2645
|8,3059
|% 0,24
|
|Frank
|6,9680
|7,0100
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-11,03
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.433
|2,70
|
|Tam
|2.474
|2.497
|3,00
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|1,30
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,81
|34,81
|-1,36
|