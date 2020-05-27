HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2020 17:38
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846964
BIST
17:50104.995
En Yüksek
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|: 1,91%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 368,62
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372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.502.660
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|THYAO
|12,33
|1.672.752.491
|% 9,99
|
|DOCO
|378,80
|220.207.911
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.044.535
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.328
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.484.141
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.846.554
|% -9,96
|
|GARAN
|7,63
|1.825.823.319
|% 1,19
|
|THYAO
|12,33
|1.672.752.491
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|966.816.159
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|898.410.965
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,70
|846.871.262
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,44
|350.051.277
|% 5,88
|
|GARAN
|7,63
|1.825.823.319
|% 1,19
|
|GSRAY
|2,87
|514.366.430
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,22
|337.366.873
|% 1,37
|
|THYAO
|12,33
|1.672.752.491
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2656
|8,3071
|% 0,26
|
|Frank
|6,9674
|7,0093
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-11,69
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.433
|2,70
|
|Tam
|2.474
|2.497
|3,00
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|1,30
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,76
|34,76
|-1,41
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