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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

27.05.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 4,07 4.502.660 % 10,00  
IHGZT 3,85 16.178.332 % 10,00  
RODRG 2,64 914.120 % 10,00  
THYAO 12,33 1.672.752.491 % 9,99  
DOCO 378,80 220.207.911 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2656 8,3071 % 0,26  
Frank 6,9674 7,0093 % 0,79  
Riyal 1,7989 1,8079 % 1,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 -11,69  
Altın Gr. 370 370 1,77  
Cumhuriyet 2.404 2.433 2,70  
Tam 2.474 2.497 3,00  
Yarım 1.207 1.220 1,30  
Çeyrek 604 611 1,50  
Gümüş.Ons 17,01 17,04 -0,10  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,03  
B. Petrol 34,76 34,76 -1,41  
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