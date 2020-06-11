HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHHB TANITIM FORMU TADİL DEĞİŞİKLİK METNİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850644BIST