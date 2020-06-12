HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:47
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851015
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0315
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6802
18:05380,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,58
|Açılış
|: 380,61
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5377
|8,5805
|% -0,67
|
|Frank
|7,1521
|7,1952
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.491
|5,50
|
|Tam
|2.538
|2.560
|5,70
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,80
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,59
|38,59
|0,04
|
Seans Raporu
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