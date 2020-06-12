HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:48
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851018
BIST
17:36109.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 724,56
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:366,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:367,7026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:36382,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,46
|Açılış
|: 382,49
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.360.759
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.582.013
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|231.569.037
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,61
|3.502.372
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,26
|877.814.455
|% 0,06
|
|THYAO
|12,70
|789.753.811
|% 1,44
|
|GARAN
|8,16
|774.341.834
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,17
|705.859.678
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|627.917.963
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|627.917.963
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|365.966.654
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,60
|375.951.754
|% 1,27
|
|IEYHO
|0,77
|151.933.629
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,17
|705.859.678
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5629
|8,6058
|% -0,38
|
|Frank
|7,1761
|7,2193
|% -0,56
|
|Riyal
|1,8164
|1,8255
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|11,71
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.499
|13,30
|
|Tam
|2.545
|2.568
|13,70
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|6,70
|
|Çeyrek
|621
|627
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,01
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:46MARKA
Yüzde 9.86 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 825, 395 adet işlem
-
17:45IEYHO
Yüzde 5.48 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 971, 975 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 109, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 13, 551.00 milyon TL de
-
17:44VKFYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 421, 433 adet işlem
-
17:41CELHA
Yüzde 5.99 oranında artışla 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 697 adet işlem