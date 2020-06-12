HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:49
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851020
BIST
17:36109.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 724,56
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:366,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:367,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:36382,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,47
|Açılış
|: 382,49
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|95.393.477
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.581.048
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.345.079
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|231.550.828
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,26
|874.381.287
|% 0,06
|
|GARAN
|8,15
|772.532.194
|% -0,12
|
|THYAO
|12,68
|747.098.621
|% 1,28
|
|GUSGR
|4,16
|704.739.591
|% 8,05
|
|EKGYO
|1,94
|626.792.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|626.792.796
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|365.818.125
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,58
|361.160.313
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,76
|151.549.429
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,16
|704.739.591
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5678
|8,6108
|% -0,32
|
|Frank
|7,1753
|7,2185
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8163
|1,8254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|12,92
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|14,20
|
|Tam
|2.547
|2.569
|14,60
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|7,10
|
|Çeyrek
|622
|628
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,01
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|0,65
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