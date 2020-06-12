HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:50
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851023
BIST
17:46110.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 854,25
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:466,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:467,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0320
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6904
17:46382,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,70
|Açılış
|: 382,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.589.246
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|97.286.443
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.443.039
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|10.383.702
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,20
|906.959.503
|% -0,12
|
|THYAO
|12,71
|841.567.347
|% 1,52
|
|GARAN
|8,16
|798.531.344
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,18
|720.269.529
|% 8,57
|
|EKGYO
|1,93
|644.201.964
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|644.201.964
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|367.657.897
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,57
|393.126.476
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|154.081.786
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,18
|720.269.529
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5578
|8,6007
|% -0,44
|
|Frank
|7,1678
|7,2110
|% -0,67
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|11,85
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.498
|12,90
|
|Tam
|2.545
|2.567
|13,30
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|6,50
|
|Çeyrek
|621
|627
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|38,43
|38,43
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:54XU050
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