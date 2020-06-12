HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:50
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851024
BIST
17:45109.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 795,23
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:456,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:457,7001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0310
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6878
17:45382,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,66
|Açılış
|: 382,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|97.729.025
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.589.518
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.443.039
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|231.907.838
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,22
|910.094.662
|% -0,06
|
|THYAO
|12,73
|869.816.185
|% 1,68
|
|GARAN
|8,17
|801.594.849
|% 0,12
|
|GUSGR
|4,18
|727.670.503
|% 8,57
|
|EKGYO
|1,93
|644.790.682
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|644.790.682
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|367.992.370
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,58
|393.847.214
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,75
|156.292.370
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,18
|727.670.503
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5618
|8,6047
|% -0,39
|
|Frank
|7,1646
|7,2078
|% -0,72
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|12,80
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.499
|13,10
|
|Tam
|2.545
|2.568
|13,50
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|6,60
|
|Çeyrek
|621
|627
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|38,81
|38,81
|0,26
|
Seans Raporu
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333
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