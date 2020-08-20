HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:09
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870368
BIST
17:271.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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1.132
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,2632
17:278,7046
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
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460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KLNMA
|46,20
|16.520.812
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.440.906
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.433.741
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.163.058
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,62
|3.803.854.273
|% 9,22
|
|TUPRS
|90,10
|3.383.924.211
|% 4,83
|
|GARAN
|7,17
|992.175.042
|% -1,51
|
|RTALB
|54,50
|868.737.290
|% -6,36
|
|EKGYO
|2,05
|803.676.283
|% -0,49
|
|PETKM
|4,62
|3.803.854.273
|% 9,22
|
|EKGYO
|2,05
|803.676.283
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,89
|610.666.972
|% 9,06
|
|KRDMD
|3,06
|563.219.098
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|246.776.156
|% 3,33
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3478
|7,3506
|% 0,85
|
|Euro
|8,6986
|8,7046
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6138
|9,6620
|% 0,92
|
|Frank
|8,0354
|8,0838
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% 0,64
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
|