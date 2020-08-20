HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:11
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870374
BIST
17:261.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:267,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:268,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:26457,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,20
|Açılış
|: 457,72
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DGGYO
|10,67
|11.440.906
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.433.741
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.517.116
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.163.058
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,63
|3.798.572.020
|% 9,46
|
|TUPRS
|90,20
|3.375.420.381
|% 4,94
|
|GARAN
|7,17
|990.483.364
|% -1,51
|
|RTALB
|56,00
|852.230.745
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,05
|802.896.427
|% -0,49
|
|PETKM
|4,63
|3.798.572.020
|% 9,46
|
|EKGYO
|2,05
|802.896.427
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,89
|609.763.595
|% 9,06
|
|KRDMD
|3,06
|562.355.563
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|243.873.040
|% 3,33
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3473
|7,3493
|% 0,83
|
|Euro
|8,6951
|8,7022
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6087
|9,6569
|% 0,86
|
|Frank
|8,0342
|8,0826
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% 0,64
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|8,64
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.014
|3.091
|-69,96
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|-33,84
|
|Çeyrek
|731
|748
|-16,92
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|-1,06
|
Seans Raporu
17:26
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17:40TBORG
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Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 21, 251.00 milyon TL de
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17:38IEYHO
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17:36IEYHO
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