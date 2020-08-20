HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:12
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870376
BIST
17:271.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:277,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0620
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:278,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:27457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,83
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KLNMA
|46,20
|16.502.517
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.375.819
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.432.860
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.163.023
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,63
|3.785.527.586
|% 9,46
|
|TUPRS
|90,20
|3.348.022.334
|% 4,94
|
|GARAN
|7,18
|985.430.447
|% -1,37
|
|RTALB
|55,10
|821.470.516
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,05
|801.543.511
|% -0,49
|
|PETKM
|4,63
|3.785.527.586
|% 9,46
|
|EKGYO
|2,05
|801.543.511
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,89
|608.578.399
|% 9,06
|
|KRDMD
|3,06
|561.933.460
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|241.726.328
|% 3,33
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3478
|7,3506
|% 0,85
|
|Euro
|8,6986
|8,7046
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6099
|9,6581
|% 0,88
|
|Frank
|8,0340
|8,0824
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9510
|1,9607
|% 0,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|10,36
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|-70,80
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|-34,25
|
|Çeyrek
|731
|747
|-17,12
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,57
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 37 artarak (% 0.19 ) 1, 281
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17:38XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 21, 251.00 milyon TL de
-
17:38IEYHO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 179, 621 adet işlem
-
17:36IEYHO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 072, 628 adet işlem
-
17:35RYSAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 948, 623 adet işlem