HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:19
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870382
BIST
17:341.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:347,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:348,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:34457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,41
|Açılış
|: 457,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:34
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.565.210
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.439.018
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|KLGYO
|5,87
|148.871.397
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.703.647
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|PETKM
|4,65
|3.922.232.369
|% 9,93
|
|TUPRS
|91,00
|3.647.619.393
|% 5,88
|
|GARAN
|7,16
|1.014.495.342
|% -1,65
|
|RTALB
|53,10
|912.033.900
|% -8,76
|
|EKGYO
|2,05
|809.070.985
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.922.232.369
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|809.070.985
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|643.597.121
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,06
|566.297.329
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|251.382.030
|% 3,33
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3482
|7,3510
|% 0,86
|
|Euro
|8,6988
|8,7052
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6159
|9,6641
|% 0,94
|
|Frank
|8,0435
|8,0920
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,71
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,28
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|
Seans Raporu
17:34
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17:48DGGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 075 adet işlem
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17:47RYSAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 612 adet işlem
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17:46TRCAS
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 284, 713 adet işlem