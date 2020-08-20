HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:20
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870383
BIST
17:361.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.125
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1.132
En Düşük
1.114
17:367,3513
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,3530
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|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3546
En Düşük
7,2632
17:368,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
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8,7168
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 458,49
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
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460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KLNMA
|46,20
|16.568.121
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.448.394
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.782.879
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.167.082
|% -9,93
|
|PETKM
|4,65
|3.923.878.242
|% 9,93
|
|TUPRS
|90,90
|3.677.741.368
|% 5,76
|
|GARAN
|7,16
|1.017.356.444
|% -1,65
|
|RTALB
|52,55
|921.262.182
|% -9,71
|
|EKGYO
|2,05
|810.838.657
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.923.878.242
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|810.838.657
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|643.781.339
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,05
|566.438.012
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,55
|251.651.946
|% 3,33
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3474
|7,3513
|% 0,86
|
|Euro
|8,7012
|8,7076
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6186
|9,6668
|% 0,97
|
|Frank
|8,0457
|8,0942
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,73
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|10,36
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|-70,80
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|-34,25
|
|Çeyrek
|731
|747
|-17,12
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,57
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