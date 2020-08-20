HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:20
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870385
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:387,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0617
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:388,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0681
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:38458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,03
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KLNMA
|46,20
|16.568.121
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.448.394
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.782.879
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.167.082
|% -9,93
|
|PETKM
|4,65
|3.923.878.242
|% 9,93
|
|TUPRS
|90,90
|3.677.741.368
|% 5,76
|
|GARAN
|7,16
|1.017.356.444
|% -1,65
|
|RTALB
|52,55
|921.262.182
|% -9,71
|
|EKGYO
|2,05
|810.838.657
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.923.878.242
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|810.838.657
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|643.781.339
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,05
|566.438.012
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,55
|251.651.946
|% 3,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3503
|% 0,85
|
|Euro
|8,6993
|8,7065
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,6192
|9,6674
|% 0,97
|
|Frank
|8,0440
|8,0924
|% 1,33
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|13,38
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,62
|
Seans Raporu
17:38
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17:51ARENA
Yüzde 6.30 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 290 adet işlem
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17:49ZOREN
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 070, 594 adet işlem
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17:48XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 037.00 milyon TL de
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17:48DGGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 075 adet işlem
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17:47RYSAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 612 adet işlem