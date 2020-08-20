HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:21
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870386
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:387,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:388,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7168
En Düşük
8,6034
17:38458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,03
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BERA
|8,47
|31.451.706
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.570.754
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.977.710
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.172.534
|% -9,93
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|TUPRS
|91,60
|3.735.301.588
|% 6,57
|
|GARAN
|7,16
|1.018.305.112
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|644.008.246
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|585.440.729
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|252.378.357
|% 3,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3510
|% 0,86
|
|Euro
|8,7034
|8,7089
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6202
|9,6684
|% 0,98
|
|Frank
|8,0436
|8,0920
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% 0,70
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
|