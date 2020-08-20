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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

20.08.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler16:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 46,20 16.317.347 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.181.166 % 10,00  
OZBAL 4,40 48.108.067 % 10,00  
BERA 8,47 31.342.333 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.519.617 % 10,00  
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16:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3387 7,3453 % 0,78  
Euro 8,6883 8,6964 % 0,67  
Sterlin 9,5933 9,6414 % 0,70  
Frank 8,0245 8,0728 % 1,08  
Riyal 1,9520 1,9618 % 0,67  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Gr. 457 457 4,12  
Cumhuriyet 3.027 3.073 -78,00  
Tam 3.012 3.088 -72,46  
Yarım 1.456 1.494 -35,05  
Çeyrek 730 747 -17,52  
Gümüş.Ons 27,07 27,11 0,39  
Gümüş Gr. 6,36 6,38 0,10  
Seans Raporu 16:55
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