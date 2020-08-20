HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 17:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870402
BIST
16:541.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
16:547,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
16:548,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
16:54456,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,12
|Açılış
|: 456,64
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KLNMA
|46,20
|16.317.347
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.181.166
|% 10,00
|
|OZBAL
|4,40
|48.108.067
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.342.333
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.506.716
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.146.117
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,57
|3.450.049.353
|% 8,04
|
|TUPRS
|88,60
|2.729.201.781
|% 3,08
|
|GARAN
|7,15
|883.696.612
|% -1,79
|
|RTALB
|57,75
|786.543.793
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,04
|685.381.792
|% -0,97
|
|PETKM
|4,57
|3.450.049.353
|% 8,04
|
|EKGYO
|2,04
|685.381.792
|% -0,97
|
|KRDMD
|3,05
|553.764.642
|% 4,10
|
|ZOREN
|2,85
|514.431.397
|% 7,55
|
|SKBNK
|1,54
|221.177.120
|% 2,67
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3387
|7,3453
|% 0,78
|
|Euro
|8,6883
|8,6964
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,5905
|9,6386
|% 0,67
|
|Frank
|8,0242
|8,0725
|% 1,08
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% 0,66
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-77,45
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-37,47
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,73
|
Seans Raporu
16:54
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