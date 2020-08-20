HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 17:04
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870406
BIST
16:561.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.126
En Düşük
1.114
16:567,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
16:568,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0588
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
16:56456,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,12
|Açılış
|: 456,64
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KLNMA
|46,20
|16.308.846
|% 10,00
|
|OZBAL
|4,40
|48.088.267
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.342.333
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.160.893
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.506.716
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.145.072
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,56
|3.444.867.939
|% 7,80
|
|TUPRS
|88,45
|2.723.014.938
|% 2,91
|
|GARAN
|7,14
|879.093.648
|% -1,92
|
|RTALB
|57,85
|785.041.845
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,05
|684.583.227
|% -0,49
|
|PETKM
|4,56
|3.444.867.939
|% 7,80
|
|EKGYO
|2,05
|684.583.227
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,05
|551.665.470
|% 4,10
|
|ZOREN
|2,85
|511.119.614
|% 7,55
|
|SKBNK
|1,55
|220.444.132
|% 3,33
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3390
|7,3414
|% 0,72
|
|Euro
|8,6875
|8,6972
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,5916
|9,6397
|% 0,69
|
|Frank
|8,0250
|8,0734
|% 1,09
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% 0,67
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|5,82
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-70,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-77,45
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-37,47
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,73
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,07
|
|B. Petrol
|44,42
|44,42
|-0,95
|
Seans Raporu
16:56
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.52 ) 1, 272
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17:08XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 18, 789.00 milyon TL de
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17:07KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 179, 838 adet işlem
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17:04VKFYO
Yüzde -7.96 oranında düşüşle 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 431 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 1, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 18, 673.00 milyon TL de