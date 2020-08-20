HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 17:06
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870414
BIST
17:101.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.130
En Düşük
1.114
17:107,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:108,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7168
En Düşük
8,6034
17:10456,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,24
|Açılış
|: 456,76
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BERA
|8,47
|31.414.802
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.420.234
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.337.524
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.153.799
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,64
|3.667.004.474
|% 9,69
|
|TUPRS
|89,90
|2.967.965.627
|% 4,60
|
|GARAN
|7,18
|924.072.792
|% -1,37
|
|RTALB
|55,10
|821.470.516
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,06
|737.353.007
|% 0,00
|
|PETKM
|4,64
|3.667.004.474
|% 9,69
|
|EKGYO
|2,06
|737.353.007
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,89
|568.968.704
|% 9,06
|
|KRDMD
|3,05
|556.580.623
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,55
|237.383.931
|% 3,33
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3383
|7,3432
|% 0,75
|
|Euro
|8,6832
|8,6930
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6126
|9,6609
|% 0,91
|
|Frank
|8,0387
|8,0872
|% 1,26
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,67
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|4,53
|
|Altın Gr.
|456
|457
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.011
|3.088
|-72,88
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-35,25
|
|Çeyrek
|730
|747
|-17,63
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-1,31
|