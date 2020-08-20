HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 16:20
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870384
BIST
17:521.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:527,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:528,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:52459,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KLNMA
|46,20
|16.595.425
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.483.629
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|63.975.918
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|174.355.831
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.436.305
|% -9,95
|
|TUPRS
|91,70
|4.064.392.502
|% 6,69
|
|PETKM
|4,65
|3.928.461.584
|% 9,93
|
|GARAN
|7,15
|1.034.348.164
|% -1,79
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,02
|858.197.455
|% -1,94
|
|PETKM
|4,65
|3.928.461.584
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,02
|858.197.455
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,91
|645.522.619
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,06
|605.282.756
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,54
|258.648.878
|% 2,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3483
|7,3501
|% 0,84
|
|Euro
|8,7026
|8,7102
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,6350
|9,6833
|% 1,14
|
|Frank
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|Riyal
|458,3050
|458,4350
|% 1,31
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|13,50
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,39
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,42
|
Seans Raporu
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