HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
11.06.2020 14:11
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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HHI İÇTÜZÜK TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850641
BIST
14:10109.622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -157,24
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:106,8045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,8210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:107,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:10378,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,17
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.409.967
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.389.752
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|54.642.520
|% 9,97
|
|YUNSA
|14,45
|127.520.336
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.448.930
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,97
|935.966.756
|% 1,03
|
|ASELS
|32,42
|595.120.575
|% 0,68
|
|PETKM
|3,88
|492.600.315
|% 2,11
|
|GARAN
|8,11
|439.777.291
|% -0,98
|
|IHLGM
|1,65
|404.291.510
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,97
|935.966.756
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,65
|404.291.510
|% 8,55
|
|ODAS
|2,05
|291.979.680
|% 1,49
|
|KRDMD
|2,71
|355.163.882
|% 1,12
|
|TSKB
|1,21
|156.281.176
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5973
|8,6404
|% -0,12
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8074
|1,8164
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,93
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.477
|-5,20
|
|Tam
|2.525
|2.546
|-5,20
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-0,60
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-1,36
|
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