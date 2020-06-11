HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
11.06.2020 14:11
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHO İÇTÜZÜK TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850642
BIST
14:10109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -142,39
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:106,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,8210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:107,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:10378,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5956
|8,6387
|% -0,14
|
|Frank
|7,1811
|7,2244
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8063
|1,8154
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,82
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.476
|-6,20
|
|Tam
|2.524
|2.544
|-6,30
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
|