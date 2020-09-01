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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

01.09.2020 11:43
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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INTEM 21,78 6.285.588 % 10,00  
PKENT 1.028,50 2.108.737 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
SEKUR 8,71 7.632.533 % 9,97  
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11:35 Alış Satış %  
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Euro 8,8239 8,8304 % 0,67  
Sterlin 9,8589 9,9084 % 0,69  
Frank 8,1386 8,1876 % 0,51  
Riyal 1,9590 1,9689 % 0,31  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.991 22,66  
Altın Gr. 471 472 6,69  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,81 28,86 0,70  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,17  
B. Petrol 45,85 45,85 0,57  
Seans Raporu 11:35
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