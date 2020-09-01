HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2020 11:48
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇTÜZÜK TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872359
BIST
11:511.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,04
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.069
11:517,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:518,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:51471,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,68
|Açılış
|: 471,61
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:51
|INTEM
|21,78
|6.304.907
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.290.940
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.732.593
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|561.536
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,60
|12.435.613
|% -6,92
|
|RALYH
|6,22
|7.014.624
|% -6,89
|
|FENER
|27,08
|263.453.369
|% 5,62
|
|ICBCT
|8,08
|261.369.039
|% 3,72
|
|GARAN
|6,75
|229.620.152
|% -0,15
|
|SISE
|6,03
|210.954.715
|% -0,17
|
|KRDMD
|2,98
|205.819.301
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,72
|177.052.300
|% -2,27
|
|KRDMD
|2,98
|205.819.301
|% -2,30
|
|PETKM
|3,89
|177.817.874
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,63
|117.296.299
|% -2,59
|
|GSRAY
|3,11
|127.421.254
|% 0,32
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3705
|7,3745
|% 0,39
|
|Euro
|8,8258
|8,8325
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,8630
|9,9125
|% 0,73
|
|Frank
|8,1359
|8,1849
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9595
|1,9693
|% 0,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,50
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,76
|45,76
|0,48
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 87 kaybederek (% -0.32 ) 1, 208
-
12:01
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, DOGUB
-
12:01XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 4, 171.00 milyon TL de
-
12:01IZMDC
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 261 adet işlem
-
12:00KLGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 969 adet işlem