HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2020 12:06
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852457
BIST
13:23116.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.049,60
|Açılış
|: 115.617
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|Önceki Kapanış
|: 115.190
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116.279
En Düşük
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13:236,8592
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 386,29
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388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.417.039
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.705.248
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.423.958
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.036.857
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,64
|40.737.917
|% 8,66
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,88
|531.387.951
|% -6,19
|
|KRDMD
|3,00
|847.288.127
|% 3,09
|
|KARSN
|2,74
|806.929.914
|% 7,45
|
|TSPOR
|7,88
|531.387.951
|% -6,19
|
|GARAN
|8,53
|449.715.943
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,44
|414.539.171
|% 7,46
|
|KARSN
|2,74
|806.929.914
|% 7,45
|
|SKBNK
|1,44
|414.539.171
|% 7,46
|
|KRDMD
|3,00
|847.288.127
|% 3,09
|
|ALBRK
|1,69
|312.595.659
|% 3,05
|
|ODAS
|2,21
|400.944.736
|% 4,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5233
|8,5661
|% 0,16
|
|Frank
|7,2278
|7,2713
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,03
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.528
|5,00
|
|Tam
|2.581
|2.592
|5,20
|
|Yarım
|1.258
|1.268
|2,50
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,90
|43,90
|0,82
|