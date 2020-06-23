HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2020 12:14
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852459
BIST
13:29116.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 115.617
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|Önceki Kapanış
|: 115.190
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116.279
En Düşük
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13:296,8602
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,8611
En Düşük
6,8383
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En Yüksek
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En Düşük
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|: 386,29
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388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.419.422
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.812.126
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.423.958
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.053.076
|% 9,73
|
|KRDMA
|3,25
|69.025.308
|% 7,97
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,86
|533.470.286
|% -6,43
|
|TSPOR
|7,86
|533.470.286
|% -6,43
|
|SKBNK
|1,44
|416.092.498
|% 7,46
|
|ODAS
|2,20
|415.425.559
|% 3,77
|
|THYAO
|12,69
|373.529.895
|% 0,87
|
|TCELL
|16,72
|366.651.596
|% 1,95
|
|KARSN
|2,68
|823.704.880
|% 5,10
|
|SKBNK
|1,44
|416.622.980
|% 7,46
|
|KRDMD
|2,99
|877.942.291
|% 2,75
|
|ODAS
|2,20
|417.053.500
|% 3,77
|
|ALBRK
|1,69
|315.399.473
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5209
|8,5636
|% 0,13
|
|Frank
|7,2257
|7,2692
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,03
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.528
|5,00
|
|Tam
|2.581
|2.592
|5,20
|
|Yarım
|1.258
|1.268
|2,50
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,90
|43,90
|0,82
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