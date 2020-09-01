HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2020 12:15
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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FON İÇTÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872511
BIST
15:171.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,71
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:177,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:178,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:17470,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,65
|Açılış
|: 470,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DOGUB
|4,73
|39.944.596
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.658.026
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.043.151
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.320.447
|% -7,97
|
|ASELS
|16,38
|515.968.529
|% 0,86
|
|FENER
|27,86
|506.980.954
|% 8,66
|
|GARAN
|6,76
|454.546.636
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,23
|428.991.348
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,98
|378.833.904
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,74
|281.160.832
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|378.833.904
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|313.339.800
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|369.127.963
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,41
|108.783.026
|% -0,70
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3571
|7,3602
|% 0,19
|
|Euro
|8,8123
|8,8173
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,8817
|9,9313
|% 0,92
|
|Frank
|8,0821
|8,1308
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% 0,15
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,70
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.182
|31,11
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|15,04
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
15:16
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15:29METUR
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 424, 074 adet işlem
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15:28VKFYO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 349 adet işlem
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15:27AKMGY
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 42.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395 adet işlem
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15:26XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 8, 703.00 milyon TL de
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15:25METUR
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 413, 360 adet işlem