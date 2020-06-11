HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 13:53
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHT İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850622
BIST
13:57109.684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -95,24
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:576,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
13:577,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:57378,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 378,75
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.360.861
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.133.591
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|127.200.774
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.597.479
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|6.435.809
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.322.162
|% -5,92
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,98
|924.640.649
|% 1,54
|
|ASELS
|32,46
|585.248.954
|% 0,81
|
|PETKM
|3,88
|489.387.824
|% 2,11
|
|GARAN
|8,11
|423.887.836
|% -0,98
|
|IHLGM
|1,64
|396.441.191
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,98
|924.640.649
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,64
|396.441.191
|% 7,89
|
|ODAS
|2,06
|283.188.796
|% 1,98
|
|TSKB
|1,20
|155.493.287
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,71
|347.912.788
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6461
|% -0,05
|
|Frank
|7,1892
|7,2325
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-6,22
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.474
|-8,60
|
|Tam
|2.521
|2.542
|-8,70
|
|Yarım
|1.230
|1.241
|-2,30
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|-1,27
|