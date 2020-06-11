HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 13:57
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHK İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850627
BIST
14:19109.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -185,99
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:196,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:197,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:19377,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,77
|Açılış
|: 377,95
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.409.967
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.432.856
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|54.660.692
|% 9,97
|
|YUNSA
|14,45
|127.832.311
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.483.446
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,97
|941.741.363
|% 1,03
|
|ASELS
|32,42
|596.686.588
|% 0,68
|
|PETKM
|3,89
|493.377.461
|% 2,37
|
|GARAN
|8,11
|445.016.993
|% -0,98
|
|IHLGM
|1,66
|409.163.659
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,97
|941.741.363
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|409.163.659
|% 9,21
|
|ODAS
|2,06
|292.577.539
|% 1,98
|
|TSKB
|1,21
|158.635.281
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,71
|356.295.508
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5891
|8,6321
|% -0,22
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8073
|1,8164
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-11,29
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.477
|-5,70
|
|Tam
|2.524
|2.545
|-5,70
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-0,90
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
|