HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 14:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHF İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850630
BIST
13:49109.675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -104,10
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:496,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8027
En Düşük
6,7686
13:497,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:49378,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 378,73
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.360.861
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.125.921
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|127.163.204
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.597.479
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|6.435.809
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.308.393
|% -5,92
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,97
|921.230.650
|% 1,03
|
|ASELS
|32,44
|584.406.781
|% 0,75
|
|PETKM
|3,89
|489.287.768
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|423.492.934
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,65
|395.780.185
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,97
|921.230.650
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,65
|395.780.185
|% 8,55
|
|ODAS
|2,06
|282.910.010
|% 1,98
|
|TSKB
|1,21
|155.478.009
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,71
|347.567.026
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6015
|8,6447
|% -0,07
|
|Frank
|7,1851
|7,2284
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8064
|1,8154
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,67
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.475
|-7,60
|
|Tam
|2.522
|2.543
|-7,70
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
|