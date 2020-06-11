HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 14:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHY İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850631
BIST
13:49109.675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -104,10
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:496,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8027
En Düşük
6,7686
13:497,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:49378,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 378,73
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.360.861
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,81
|1.438.668
|% 9,70
|
|YYAPI
|0,91
|33.630.839
|% 9,64
|
|YGYO
|0,85
|38.914.941
|% 8,97
|
|IEYHO
|0,73
|77.572.229
|% 8,96
|
|HURGZ
|1,43
|10.308.393
|% -5,92
|
|CRDFA
|4,11
|2.370.085
|% -3,97
|
|FRIGO
|16,98
|190.891
|% -3,74
|
|SKTAS
|2,37
|6.667.803
|% -3,27
|
|KUTPO
|26,48
|2.410.150
|% -2,29
|
|ASELS
|32,44
|584.406.781
|% 0,75
|
|PETKM
|3,89
|489.287.768
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|423.492.934
|% -1,10
|
|KRDMD
|2,71
|347.567.026
|% 1,12
|
|SASA
|10,50
|307.463.450
|% 1,16
|
|TSKB
|1,21
|155.478.009
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,71
|347.567.026
|% 1,12
|
|PETKM
|3,89
|489.287.768
|% 2,37
|
|IEYHO
|0,73
|77.572.229
|% 8,96
|
|IHLAS
|0,79
|80.150.991
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6021
|8,6452
|% -0,06
|
|Frank
|7,1834
|7,2267
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8064
|1,8154
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,82
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.476
|-6,20
|
|Tam
|2.524
|2.544
|-6,30
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
|